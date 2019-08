Frauke Borchers schlendert am Mittwoch über den Wochenmarkt am Dom, kaut eine Mettwurst – Mittagessen. Was wäre, wenn dafür bald eine höhere Mehrwertsteuer fällig wäre? „Kein Problem“, sagt die Münster-Besucherin aus Norddeutschland und kommentiert so die aufgeflammte Diskussion um die höhere Besteuerung von Fleischprodukten.