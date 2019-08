1000 Rad-Stellplätze mehr

Noch ist das Erdgeschoss im Parkhaus an der Bremer Straße leer: „Wir beginnen jetzt mit der Aufstellung der 492 doppelstöckigen Einstellplätze für Fahrräder“, sagt Christoph Hilbert von der Westfälischen Bauindustrie GmbH. Im Februar hatte der Rat den Plan beschlossen, jetzt wird er umgesetzt: „Wir liegen gut in der Zeit. Ab Anfang September sollen hier 984 Fahrräder abgestellt werden können“, erklärt Hilbert. Die Einstellplätze werden zunächst zeitlich begrenzt installiert, eine längerfristige Nutzung sei aber möglich, wie Michael Grimm vom Amt für Mobilität und Tiefbau erklärt.

„Wenn die neuen Fahrradparkplätze an der Ostseite des Bahnhofs fertig sind, wird geprüft, ob die Einstellplätze im Parkhaus noch gebraucht werden.“ Er prognostiziert aber: „In Zukunft brauchen wir mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder als für Autos in der Stadt“. Deswegen müssten laut Grimm die durch die Einstellplätze verloren gegangenen Parkbereiche für Autos nicht ersetzt werden.

So viel kostet das Parken

Die Kosten, die sich auf rund 160.000 Euro für die Einstellplätze belaufen, trägt die Stadt. Nutzen können die Plätze aber nicht alle: „Sie sind für Pendler vorgesehen und werden fest, mit Vertrag vergeben“, sagt Hilbert.

„Die Nutzungskosten sind da, wie in der Radstation, 100 Euro pro Jahr, bis Ende diesen Jahres gibt es einen Einführungspreis über 20 Euro“, erklärt er. Zuvor wurde geprüft, ob die Fahrradständer Belüftung oder Fluchtwege des Parkhauses beeinträchtigen. „Da gab es aber keine Probleme“, so Hilbert. Also wird das Erdgeschoss des Parkhauses bald mit Fahrradständern gefüllt.