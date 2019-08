Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Bundespolizeibeamten fest, dass der 39-jährige bulgarische Staatsangehörige von der Staatsanwaltschaft Lübeck mit einem Haftbefehl gesucht wurde, heißt es in einer Pressemitteilung der Bundespolizei.

Hintergrund war demnach, dass das Amtsgericht Lübeck für den 39-Jährigen, wegen des Verdachtes der Vergewaltigung in drei Fällen, die Untersuchungshaft am 7. August angeordnet hatte. Die Bundespolizisten verhafteten den bulgarischen Staatsangehörigen noch vor Ort im Hauptbahnhof Münster. Für eine richterliche Vorführung wurde der Mann an die Justizwachtmeisterei am Amtsgericht Münster übergeben, heißt es abschließend.