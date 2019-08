Stadtfest diesmal ohne Bundeswehr

Die Bundeswehr wird in diesem Jahr nicht beim Stadtfest „ Münster mittendrin “ vertreten sein, das am kommenden Wochenende stattfindet. Zwar sei es für die Bundeswehr selbstverständlich, mit den Soldatinnen und Soldaten in der Öffentlichkeit präsent zu sein.

In diesem Jahr habe man aber den Schwerpunkt auf den „ Tag der Bundeswehr “ gelegt, der Mitte Juni stattfand, betont der Standortälteste, Oberst Friedbert Stemann, gegenüber unserer Zeitung. Wegen der zeitlichen Nähe habe man daher auf die Teilnahme am Stadtfest verzichtet. „Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir 2020 wieder beim Stadtfest dabei sind.“

Beifall aus dem linken Spektrum

„Dass die Bundeswehr nun zumindest nicht mehr auf dem Stadtfest aggressiv für den Soldatenberuf werben kann, ist eine gute Nachricht für Münster“, kommentiert die Linke die Entscheidung der Bundeswehr: „Der Soldatenberuf beinhaltet die Ausbildung zum Töten.“

Beifall kommt auch von der „Friedenskooperative“. „Die jahrelangen Proteste haben sich ausgezahlt“, so deren Sprecher Hugo Elkemann. „Ich bin froh, dass die Menschen nun ein friedliches Stadtfest genießen können.“