Mit dem Hissen der Regenbogenfahne und der Transgenderfahne am Stadthaus 1 begann die Queer-Community am Samstag die „Pride Weeks“. Das Fest der Toleranz steht unter dem Motto „Wir sind Münster“ und drückt so die Verbundenheit mit der Stadt aus, heißt es in einer Mitteilung. Tobias Gehre, Vorsitzender des CSD-Münster, Moritz Prasse von „Track“ und Felix A. Schäper vom Verein „Trans*Inter*Gruppen“ hissten die Flaggen gemeinsam. Mit der Flaggenhissung beginnen für die Queer-Community die „Pride Weeks“, die ihren Höhepunkt am 31. August haben. Dann ziehen die Teilnehmer des Christopher-Street-Days mit einer Demonstration vom Landesmuseum zum Hafenplatz. Die Teilnehmer wollen daran erinnern, dass trotz aller Fortschritte Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und Identität immer noch stattfindet.