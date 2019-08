Münster -

Von Björn Meyer

Für ein Au-pair-Jahr war Azra Kudic 2018 nach Münster zur Familie Schroeder gekommen. Die Bosnierin lernte Deutsch und ihre Arbeit kam so gut an, dass sie einen Ausbildungsplatz in einem Bereich fand, der in Deutschland unterbesetzt ist. Doch den durfte sie nicht antreten. Obwohl zunächst von der Behörde anders mitgeteilt, scheiterte das Vorhaben an einer Formalität.