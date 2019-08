Den Musical-Fans sind sie bekannt als Lara und Pascha, als Gina und Mariolino. In der aktuellen Saison spielen Milica Jovanovic und Dominik Hees in „ Don Camillo und Peppone“ sowie in Dr. Schiwago“ jeweils ein Liebespaar – und das sehr überzeugend. Kein Wunder, die beiden Darsteller haben sich 2016 auf der Tecklenburger Freilichtbühne kennen- und lieben gelernt. Nun haben sie geheiratet – natürlich in Tecklenburg. Im Rittersaal von Haus Marck gaben sie sich das Ja-Wort. Das Ensemble der Bühne hat gesungen und Patrick Stanke mit „Love changes every-thing“ für besondere Stimmung gesorgt. Abends stand das Paar wieder auf der Bühne in „Don Camillo“ und feierte danach mit Freunden im „Anno 1560“.