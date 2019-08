Schattiges Plätzchen am Lamberti-Brunnen gefällig? Von wegen! Wer unter dem Baum gegenüber dem Italiener „Il Panino“ an der Salzstraße ein Päuschen einlegen möchte, der stellt mit Entsetzen fest: die so beliebte Bank ist weg!

Was für eine Bankrott-Erklärung! Manche regen sich schon darüber auf; wo sollen gerade ältere Passanten kurz verschnaufen. Und wer sind die Bankräuber? – Oder wird die große Rundbank endlich gründlich gesäubert, weil sie immer von Tauben zugemistet ist. Moment, eine Rundbank, etwa um den Baum? Der Eichenprozessionsspinner und seine fiesen Jucke-Haare sind bestimmt der Grund dafür, warum das Sitzen unter Ästen zu waghalsig wird. Aber der Baum ist eine Linde, keine Eiche.

Das Stadtfest ist der Grund! Unter dem Baum heißt es ab Freitag „hoch die Tassen“, im großen Biergarten an der Lamberti-Kirche. Die Bank muss dafür weg – das ist durch die Bank eine richtige Entscheidung.