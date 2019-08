Schlager-Fan bittet Rockband H-Blockx, Lieder von Roland Kaiser zu spielen

Münster -

Was tut man, wenn man beim Stadtfest „Münster Mittendrin“ Roland Kaiser sehen will, aber Tickets für die H-Blockx hat? Ganz einfach: Man schreibt den Rockern und bittet sie, Lieder des Schlagerstars zu spielen. Was Sänger Henning Wehland von dem Vorschlag hält, hat er jetzt geäußert.