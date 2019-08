Neues entdecken, Ankerpunkte setzen

Das neue Studienjahr der Volkshochschulen in Deutschland wird mit der Langen Nacht der Volkshochschulen am 20. September (Freitag) eröffnet. „100 Jahre Wissen teilen“ lautet das Motto anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens. „Und bundesweit setzen wir mit der Langen Nacht der Volkshochschulen ein besonderes Zeichen für eine lebendige und starke Demokratie“, so VHS-Direktorin Dr. Anna Ringbeck .

Wann haben Menschen das Gefühl wirklich angekommen zu sein – in der neuen Heimat oder im eigenen Zuhause, bei sich und ihrer Familie? „Im Zeitalter der Digitalisierung werden reale Orte für die Menschen zum Ankerpunkt, und die VHS Münster greift dies mit dem Jahresthema ,Aufbruch – Auszeit – Ankommen’ auf“, erläutert Dr. Susanne Eichler, Fachbereichsleiterin und Koordinatorin für das Jahresthema.

Rituelle Auszeit für den Frieden

Wer hat noch nicht darüber nachgedacht, sich eine kreative Auszeit zu nehmen, um wieder dem nahe zu kommen, was wirklich wichtig ist? Eine „Rituelle Auszeit für den Frieden“ gibt es gleich zu Beginn des Studienjahres: Interessierte können beim Vortrag „Alchi – die Schatzkammer des Himalayas“ von Fotograf und Buchautor Peter van Ham aus Frankfurt am 27. September (Freitag) zusehen, wie vier tibetische Mönche in sieben Tagen in filigraner Kleinstarbeit ein Sandmandala erstellen.

„Tierschutz und Tierversuche stellen wir auch im kommenden Studienjahr 2019/20 zur Diskussion“, so Dr. Anna Ringbeck. Die Ausstellung des Vereins Ärzte gegen Tierversuche ab dem 28. Oktober (Montag) fragt: Warum gibt es Tierversuche, und was wird mit den Tieren gemacht? Welche Alternativen gibt es? „Politische Philosophie der Tierrechte“ lautet zudem ein Vortrag am Unesco-Welttag der Philosophie im November.

Über 1800 Kurse, Seminare, Vorträge und Ausstellungen

Von A wie „Achtsame Küche“ bis Z wie „Zeit“ setzt die VHS Münster darauf, dass Menschen eigene Potenziale entfalten und Bildungsziele in einer vielfältigen Welt erreichen. Mit über 1800 Kursen, Seminaren, Vorträgen und Ausstellungen finden Interessierte viele neue Bildungsangebote, die Mut machen zu Neuem aufzubrechen, neue Erkenntnisse zu gewinnen, neue Sprachen zu lernen.

„Unsere wachsende Stadt ist bekannt für ihre Vielfalt, und Sprachen sind Instrumente der Integration und Verständigung“, so Dr. Anna Ringbeck. Diese Vielfalt spiegelt sich in dem Sprachenangebot wieder.

22 Sprachen im Angebot

22 Sprachen in unterschiedlichen Niveaustufen kann man an der VHS lernen. Ein völkerverbindendes Element ist die Reihe „Land und Leute“, hier treffen Teilnehmende auf Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen.

„Die VHS Münster macht auch mit digitalen Anwendungen fit für die Zukunft“, betont Anke Wermelt, Fachbereichsleiterin für digitale Medien. Die Vermittlung digitaler Kompetenzen wird im nächsten Studienjahr wieder groß geschrieben. Clouds als Webdienste nutzen, sicher in sozialen Netzwerken kommunizieren, Computerspiele oder 3-D-Welten entwickeln und 3 D-Druck sind nur einige Beispiele.

Neue Kurse im Wirtschaftsbereich

Eine neue Kursreihe zum Online-Banking, Webinare zur Finanzbuchhaltung mit XpertBusiness, der Wirtschaftsführerschein (auch für Nicht-BWLer), Seminare für Existenzgründer und Zertifikatslehrgänge runden das vielfältige Programm ab und qualifizieren für verschiedene Berufsfelder und Wirtschaft.

Das Jahresprogramm ist im Buchhandel, in der Bürgerinformation, in der Stadtbücherei und den Bezirksverwaltungen für eine Gebühr von zwei Euro erhältlich.