Innenstadt wird zur Party-Zone

Das Konzert von Roland Kaiser war längst ausverkauft, aber weil jemand reservierte Tickets zurückgehen ließ, hatte eine ältere Dame Glück und ergatterte Karten. „Gleich drei Mal ist die Dame in den letzten Tagen in die städtische Informationsstelle am Syndikatplatz gekommen, um sich dafür zu bedanken“, erzählte Fritz Schmücker von Münster Marketing, als er zusammen mit den Gesellschaftern der „ Münster Mittendrin GmbH“ am Mittwochvormittag die Eckpunkte von „Münster Mittendrin“ vorstellte.

Ansturm auf Karten

Die Anekdote vom ausverkauften Konzert freute auch die Stadtfest-Macher. Der Kaiser-Auftritt am Sonntag war nach nur acht Wochen ausverkauft, die Early-Bird-Tickets für die H-Blockx – Headliner am Samstagabend – gingen laut Geschäftsführerin Ana Voogd binnen weniger Minuten über die virtuelle Ladentheke. „Insgesamt sind für die Konzerte am Freitag und Samstag auf dem Domplatz noch 2000 Karten zu haben“, sagte Voogd. Ihrer Erfahrung nach kauften die Leute aber gerade für den „jüngeren Freitag“ ihre Tickets kurzfristig online. Außerdem könne man an der Abendkasse im Infocontainer am Prinzipalmarkt auch während des Festes noch Karten bekommen. „Nur nicht für Roland Kaiser, da geht jetzt wirklich nichts mehr“, ergänzte Voogd.

Zweieinhalb Stunden Kaiser-Kult für Schlager-Fans, das Comeback der H-Blockx-Rocker, Elektro-Beats von Lost Frequencies, Hip-Hop von Fünf Sterne deluxe – für genügend Bandbreite, da waren sich die Macher einig, sei allemal gesorgt. Und das gelte nicht nur für die Hauptbühne. Der Stadtfest-Charakter entstehe durch die vielen Aktionen, Stände und Konzerte abseits des Domplatzes, wie etwa der kulinarischen Meile, kostenlose Fahrrad-Mitmach-Aktionen, DJ-Contests oder den Familieninseln, unterstrich Stadtfest-Sprecher Ralf Boevingloh.

Offizielle Eröffnung am Freitag

Offiziell eröffnet wird die dreitägige Party am Freitag um 16 Uhr in Anwesenheit des Oberbürgermeisters Markus Lewe vor dem Rathaus. Das Fest geht allerdings schon früher los: Freitag und Samstag jeweils ab 10 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr.

Zwei Erfolge konnten die Veranstalter schon vor dem Start verkünden. Erstens habe man sich mit dem Sponsor Warsteiner auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit für weitere drei Jahre geeinigt, wie Siggi Höing von der Brauerei und Voogd bestätigten.

Münster Mittendrin 2019: Das ist los am Freitag 1/26 Am Freitag geht es los: Beim Stadtfest "Münster Mittendrin" verwandelt sich die City in eine Festmeile. Auch in diesem Jahr gibt es neben den Top Acts wieder jede Menge alternative Sounds zu entdecken. Was der erste Tag an Programm zu bieten hat: Foto: Diverse

Freitag 12 Uhr | am Syndikatplatz: Der Tag startet mit Kinderprogramm - Ballonkunst mit Bloonie und Kinderschminken mit Ewa. Beide Angebote sind kostenlos. Foto: Johannes Oetz

Freitag, 14.30 Uhr | Erbdrostenhof: Die Poprock-Band "Junikorn" besteht aus fünf Münsteraner Stundenten, die nach eigenen Angaben "vielfältige und rockige Riffs mit tanzbaren Beats vereinen". Foto: Björn Meyer

Freitag, 14 Uhr | Dominikanerkirche: Die Alternative-Rockband "Prism Effect" spielt Indie-Rock aus Münster. Mit Gitarre, Keyboard, Bass, Drums und Gesang erzählt die Gruppe ihre Geschichten. Foto: Leonie Schnüttgen

Freitag, 15 Uhr | Stadthaus 1: Vanessa Voss ist eine junge Singer/Songwriterin aus Münster. Neben Elementen aus Soul und Rock ist ihre Musik in erster Linie von gefühlvollen Pop-Melodien geprägt. Foto: Gunnar A. Pier

Freitag, 16 Uhr | Drubbel: RayPasnen zieht seine Zuhörer mit Gitarre und Gesang in den Bann. Von Country über Rhythm & Blues bishin zu Rock´n Roll. Foto: Maximilian Konrad

Freitag, 16 Uhr | Dominikanerkirche: Die fünfköpfige Metalband "Paranight" aus Soest mischt melodischen Gesang mit schweren Riffs. Foto: Diverse

Freitag, 16.30 Uhr | Syndikatplatz: Housemusic von dem jungen DJ Tomsen. Foto: Colourbox.de

Freitag, 16.30 Uhr | Stadthaus 1: „Ticket To Happiness“ bringt temperamentvolle Musik mit internationalem Touch und eingängigen Rhythmen auf die Bühne. Foto: Diverse

Freitag, 16.30 Uhr | Erbdrostenhof: Das vierköpfige Rock'n-Roll-Gespann "Scholzinkowskis" bilden zwei Väter mit ihren Söhnen aus Münster. Foto: Diverse

Freitag, 18 Uhr | Syndikatplatz: Als AudiJens steht der Kopf des FYAL-Cafés an den Reglern. Foto: Helmut P. Etzkorn

Freitag, 18 Uhr | Dominikanerkirche: Drei Männer aus Münster und die These, dass Gott die Farbe Grün hasst - "God hates Green" zaubert Indie-Rock auf die Bühne. Foto: Gunnar A. Pier

Freitag, 18.30 Uhr| Stadthaus 1: Seit der Schulzeit miteinander bekannt, spielen die vier Musiker in einer klassischen Zwei-Gitarren-, Kontrabass- und Schlagzeug-Besetzung eine Mischung aus Rock‘n‘Roll, Rumba, Rock Steady, Soul und Roots-Musik. Foto: Diverse

Freitag, Einlass 18 Uhr, Beginn 18.30 Uhr | Domplatz: Hinter "Kuult" steckt eine deutsche Pop-Band und ein hitverdächtiges Männer-Trio. Ihr Song " Wenn du lachst" hat inzwischen fast 7 Millionen Klicks auf Youtube. Foto: Diverse

Freitag, 19 Uhr | Drubbel: Tanzen und Mitsingen, das geht bei der Coverband "Die Krönung". Foto: Diverse

Freitag, 20 Uhr | Dominikanerkirche: Die Classic-Rock-Tribute-Band "Rockalots" erweckt die ganz großen Hymnen der Rockgeschichte zu neuem Bühnenleben. Von AC/DC über Deep Purple, Led Zeppelin, Jethro Tull, Guns n' Roses etc. Foto: Diverse

Freitag, 20 Uhr Mit House in all seinen Facetten versorgt der einstige Dockland-Resident-DJ Cutmaster Jay sein Publikum. Foto: Matthias Ahlke

Freitag, 20.30 Uhr | Stadthaus 1: Reggae- und Ska-Fans, aufgepasst! Irie Miah and the Massive Vibes spielen rootsorientierten Reggae, der sich am Stil der 70er und 80er Jahre orientiert. Gut geeignet, um mit positiven Vibes ins Wochenende zu starten. Foto: Diverse

Freitag, 20 Uhr | Drubbel: Die Band "Maraton" bietet laut eigener Beschreibung den "Party-Soundtrack der letzten 40 Jahre" und gehört seit Jahren zu den angesagtesten Cover-Live-Musik-Acts in Deutschland. Foto: Diverse

Freitag, Einlass 18 Uhr, Beginn 20.30 Uhr | Domplatz: Der Singer-/Songwriter "Josh." aus Wien hat mit seinem Song "Cordula Grün" einen echten Indie-Sommerhit gelandet. Josh. macht Songs zum Mitsingen, die Geschichten vom Leben erzählen. Foto: dpa

Freitag, 20 Uhr | Erbdrostenhof: Covernummern aus der Rock-Szene präsentiert die Band "Rocktool". Foto: Diverse

Freitag, 22 Uhr | Dominikanerkirche: Die „etwas andere Metallica-Tribute-Band“ kommt aus Brandenburg. "Metal Militia" steht für eine Live-Performance, deren musikalische Qualität sich an den Studioproduktionen ihres weltberühmten Vorbilds orientiert, gepaart mit eigenen Showelementen. Foto: Diverse

Freitag, 22 Uhr | Syndikatplatz: DJ und Musikproduzent Phil Fuldner serviert garantiert stimmungsvolle, elektronische Klänge. Foto: Diverse

Freitag, 22 Uhr | Domplatz: MBP steht für Must be Played (zu deutsch: „muss einfach gespielt werden“). Das DJ-Duo auf Freckenhorst steht mit beiden Beinen in der Deep House Szene und bringt seine Hörer zum Tanzen. Mit ihren Sets sind sie mittlerweile so erfolgreich, dass sie international gebucht werden. Foto: Diverse

Freitag, 22.30 Uhr | Stadthaus 1: Gato Preto sind Teil einer internationalen afro-futuristischen Szene. Das Duo reist um die Welt und bringt beim Stadtfest Afro-House, Global Bass & Kuduro nach Münster. Foto: Diverse

Freitag, Einlass 18 Uhr, Beginn 22:45 Uhr | Domplatz: Krönender Abschluss am Freitagabend - mit Lost Frequencies holen die Macher von „Münster Mittendrin“ einen inter­nationalen DJ, Produzenten und Live-Act der globalen elektronischen Musikszene nach Münster. Foto: dpa

Und zweitens konnten Unwägbarkeiten, die es bei der Planung wegen der vielen Baustellen in der Stadt gegeben hatte, umschiffen. Die Sanierungen – etwa am Dom oder am Stadthaus 1 – hätten die Sache erschwert, erzählte Schmücker. Richtig kniffelig war die Installation der zwei Tonnen schweren Videowall für die Hauptbühne. Sie muss an einem Kran mit 45-Meter-Ausleger hängen, weil sie stehend durch die Bäume verdeckt wäre und um das Pflaster auf dem Domplatz nicht durch das Gewicht zu beschädigen.

Zum Thema Tickets für Freitag und Samstag gibt es im WN-Ticket-Shop, Prinzipalmarkt 13-14, in der Münster Information, Syndikatplatz 3, oder online.