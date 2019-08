Bosnierin scheitert an Ausländerbehörde

Münster -

Von Björn Meyer

Der Bericht über die Bosnierin Azra Kudic, die nach einer fehlerhaften Beratung in der Ausländerbehörde ihren Ausbildungsplatz in der Krankenpflege nicht antreten konnte, hat Hermann Geusen­dam-Wode berührt. Der Schulleiter der LWL-Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe spricht im Interview über die Probleme – und bietet Lösungen an.