Schon seit vielen Jahren verbindet das Organisationsteam des Volksbank-Münster-Marathons seinen Lauf mit einer Spendensammlung für einen guten Zweck. „In diesem Jahr wollen wir die Charity-Organisation Plan International Deutschland bei Arbeit „Sichere Städte für Mädchen“ vor allem in Hanoi unterstützen“, so das Organisationsteam. Plan International will mit dem Projekt mehr Sicherheit für Mädchen in ihrem Wohnumfeld und in öffentlichen Bereichen wie Märkten, Parks und Gemeinschaftseinrichtungen schaffen, heißt es in einer Pressemitteilung von Münster-Marathon .

Mädchen und auch Jungen werden aktiv in die Gestaltung und Entwicklung ihres Stadtteils miteingebunden. „Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit und sind sicher, dass wir ein Stück weit dazu beitragen können, die bedrohliche Situation in Hanoi zu verbessern“, so Michael Brinkmann von Münster-Marathon.

Täglich erfahren Mädchen und junge Frauen in Großstädten sexuelle Belästigung, Diskriminierung und Gewalt. In einer Studie, die Plan 2012 in den Projektregionen durchgeführt hat, berichteten Mädchen von ihrer Angst – vor allem in Bussen, auf dunklen Straßen und öffentlichen Plätzen.

In Hanoi, der Hauptstadt Vietnams, erleben laut einer Studie mehr als zwei Drittel der Kinder häufig Gewalt in ihren Familien, viele auch in ihren Schulen. 40 Prozent der 13 bis 18-jährigen Mädchen fühlen sich nicht sicher, wenn sie öffentliche Transportmittel nutzen.

Das soll dieses Projekt ändern. Neben der Polizei und der lokalen Regierung arbeitet Plan auch mit Schulen und den staatlichen Busunternehmen zusammen. Die Mädchen selbst machen Vorschläge zu Verbesserungen in der Stadtplanung und informieren, wo die Sicherheit für Mädchen und Frauen erhöht werden muss.

Dabei stützen sich die Jugendlichen auf die Ergebnisse sogenannter Safety Walks. In diesen dokumentieren sie die Straßen und Plätze in ihrem Stadtteil, die sie als unsicher oder gefährlich einstufen. So erstellen sie Karten ihres Wohngebiets und melden der Polizei Brennpunkte, die sie entdecken.

Der Volksbank-Münster-Marathon wird am 8. September (Sonntag) mit dem Startschuss von Schauspielerin und Plan-Botschafterin Nina Vorbrodt eröffnet. Zudem wird Plan am Wettkampftag mit Informationsmaßnahmen vor Ort sein. Diese reichen von einer Beigabe im Starterbeutel bis hin zu Sichtbarkeit auf den Banden, heißt es weiter.