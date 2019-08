Wenn am Freitagmittag das Stadtfest-Programm in Münsters Innenstadt beginnt, dürfen sich die Besucher über Temperaturen von 24 Grad und geringe Regenwahrscheinlichkeit freuen. "Es bleibt meist trocken", sagt Metereologe Stefan Zender von Wetterkontor. Am Abend, wenn die Bands Kuult, Josh, MBP, und Lost Frequencies auf der Hauptbühne vor dem Dom spielen, könnte es schon eher einmal regnen. "Der Abend wird etwas bewölkter bei Temperaturen um 17 Grad." Richtig nass werde es dann in der zweiten Nachthälfte. Ab Mitternacht sind also Regenjacke und Schirm die Accessoires der Stunde.

Samstag regnerisch bei 24 Grad

Regnerisch startet auch der Samstag. Es gibt laut Zender viele Wolken, wenig Sonne und immer mal wieder Regen bei 24 bis 25 Grad. "Das zieht sich leider so durch den Tag." Vor allem am Samstagabend, wenn die Killerpilze, Fünf Sterne Deluxe und die H-Blockx auf dem Domplatz und viele weitere Bands an den Plätzen drumherum spielen, kann es "kräftig regnen". Auch Wind sei am Samstag ein Thema. Der wehe frisch bis stark aus Süd-West, lasse aber gegen Abend nach.

In der Nacht zu Sonntag regnet es laut Zender immer mal wieder und so beginne auch der Sonntag regnerisch. Die Wolken ziehen aber im Laufe des Tages ab und lockern auf, so dass am letzten Stadtfest-Tag noch einmal die Sonne vorbeischauen könnte. Bei 22 Grad seien allerdings auch am Sonntag noch einzelne Schauer möglich.