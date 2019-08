Noch immer wird die 68 Jahre alte Agnes Elisabeth M. aus Kinderhaus vermisst. Am 2. August wurde sie zuletzt gesehen, eine Suchaktion per Hubschrauber der Polizei vor gut einer Woche blieb ohne Ergebnis.

Weiter vermisst: Agnes Elisabeth M. Foto: Polizei Münster

„Wir haben keine neuen Erkenntnisse“, bedauert eine Sprecherin der Polizei. An verschiedenen Stellen der Stadt, unter anderem am Rathaus, haben inzwischen die Angehörigen der Vermissten Zettel mit einem Foto ihrer „Mutter und Oma“ aufgehängt und bitten um Hinweise unter der zentralen Nummer der Polizei in Münster: 0251-275-0. Agnes Elisabeth M. ist 1,65 Meter groß und schlank.