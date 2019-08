Unirektor kritisiert: Zu wenig Wohnheimplätze

Münster stehe dabei im Vergleich mit anderen Hochschulstädten in Nordrhein-Westfalen nicht gut da. Das Studierendenwerk benötige Grundstücke, um neue Wohngebäude zu errichten und für Studierende bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, beschrieb Johannes Wessels die Misere.

Er wünsche sich, dass das Land über den Bau- und Liegenschaftsbetrieb Flächen bereitwilliger zur Verfügung stellt.

Aber auch in der Stadt müsse der Wohnungsbau intensiviert werden. Dass Studieninteressierte ein ausreichendes und bezahlbares Angebot vorfinden, sei für die Universität und damit auch für die Stadt und die Region von großer Bedeutung. Tatsächlich will die große Mehrheit der Studierenden in Münster wohnen – anders als an manchen Ruhrgebiets-Hochschulen, wo ein sehr hoher Anteil der Studierenden täglich aus Nachbarstädten anreist.

Projekt Musikcampus

Johannes Wessels hofft zudem, dass das Projekt Musikcampus in unmittelbarer Nähe des Schlosses vorankommt. Universität und Stadt verfolgen seit einigen Jahren die Idee, eine auch für wissenschaftliche Konferenzen nutzbare Konzerthalle zusammen mit einer neuen Musikhochschule und Räumen für die städtische Musikschule zu bauen. Der Campus biete auch Möglichkeiten für neue Forschungsarbeit, etwa in der Begabungsforschung, bei der die WWU bereits Sitz eines Landeskompetenzzentrums ist.

Ersten Schätzungen zufolge soll der Musikcampus rund 180 Millionen Euro kosten – darin enthalten sind aber bereits die vom Land genehmigten Kosten für den Neubau der WWU-Musikhochschule. „Für eine Unterstützung erwartet das Land jetzt ein Bekenntnis vom Rat“, betonte der Rektor.