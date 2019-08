Domplatz-Pflaster wird zum Dancefloor

Damit haben die beiden jungen Frauen, die sich gerade ein Getränk holen, nicht gerechnet. Recht früh im Set spielt Josh seinen Überhit "Cordula Grün" aus dem Sommer 2018. Als Johannes Sumpich, so heißt der Wiener Indie-Pop-Sänger Josh mit bürgerlichem Namen, gegen 21 Uhr die ersten Takte von "Cordula Grün" anspielt, bezahlen die beiden Fans hastig ihre Brause und eilen - unter Verlust einiger Tropfen der Getränke - in die ersten Reihen zurück.

Als sie ankommen, gibt es schon kein Halten mehr. Die Menge - zumeist Teenies und Twens - feiert den Song ekstatisch. Viel zu schnell ist er ihnen zu Ende. Die ersten Besucher rufen Zugabe, obwohl Josh da gerade erst fünf Stücke zum Besten gegeben hat. "Wir spielen noch eine Weile", sagt Josh beschwichtigend, die Zugaben kämen später.

Oberbürgermeister feiert zu Elektro-Beats

Josh und zuvor die Deutsch-Pop-Gruppe Kuult aus Essen legen den Grundstein für eine ausgelassene Partystimmung auf dem gut besuchten, aber nicht ausverkauften Domplatz. Den Spielball nehmen um 22 Uhr Claudio Hoffmann und Marius Havelt auf. Als DJ-Duo MBP (Must be played) ballern die gebürtigen Warendorfer Remixe von bekannten Hits raus. Ob Queen, Daft Punk oder Stromae mit "Alors on danse" - Beat drauf und ab dafür. Direkt vor der Bühne feiert sogar Oberbürgermeister Markus Lewe mit zum Himmel gereckten Armen die House-Musik vom MBP.

Doch es kommt noch besser: Riesen LED-Leinwand, Pyrotechnik, pathetisches Intro - dann steigt der Weltstar der Elektro-Szene aufs DJ-Pult. Nicht dahinter, sondern oben drauf klettert Lost Frequencies. Der 25-jährige Belgier, mit bürgerlichem Namen Felix De Laet, inszeniert sich standesgemäß, ehe der DJ und Produzent macht, was er am besten kann: Plattenteller-Musik, die das Domplatz-Pflaster zum Dancefloor mutieren lässt. "Are you with me?", fragt der Mann aus Brüssel. Ja, sind sie. Und zwar alle.

Spätestens als der Himmel durch angestrahltes Konfetti zu glitzern scheint steht fest: Der Auftakt der Domplatz-Konzerte ist gelungen.

Münster Mittendrin 2019: Das ist los am Samstag 1/24 Am Samstag geht es weiter: Das Stadtfest "Münster Mittendrin" nimmt fast die gesamte Innenstadt ein. An diesem Samstag gibt es neben den Top Acts wie "H-Blockx" und den "Killerpilzen" wieder jede Menge alternative Sounds zu entdecken. Der zweite Tag bietet eine Fülle an Programm. Foto: Diverse

Samstag, 12 Uhr | am Syndikatplatz: Zu Beginn des Tages können die Kleinen sich erneut von der Ballonkunst von Bloonie verzaubern und sich von Ewa schminken lassen. Beide Angebote sind kostenlos. Foto: Diverse

Samstag, 12.30 Uhr | Drubbel: "Vertaan" heißt die Band um die beiden Sänger Dan und Heiko, die neben Klassikern der Rockgeschichte (z. B. Kinks) auch unbekanntere Punk- & Alternative-Rock-Songs zum Besten geben. Foto: Münster Mittendrin

Samstag, 14 Uhr | Drubbel: Eine E-Gitarre, eine akustische Gitarre, ein Bass, ein Schlagzeug und Gesang. Die Band "Six Feet 4" interpretiert von den Ärzten bis zu den Dire Straits viele Songs neu. Foto: Münster Mittendrin

Samstag, 14 Uhr | Erbdrostenhof: Mit seinen glühenden Bluesharminika ist Fred Reefman der Nabel des "Bluzin' 58", einer sechsköpfigen Blues-Band. Inspiriert von alten 50er Jahre Blues-Helden wie Little Walter und Muddy Waters, kehrt die Band zurück zu den Wurzeln des Blues. Foto: Münster Mittendrin

Samstag, 14.30 Uhr | die Zauberin Parella zeigt eine Zaubervorstellung zum “Lachen – Staunen – Mitmachen”, die wie ein Theaterstück zum Mitmachen aufgebaut ist. Am Ende sollen die Kinder besser zaubern können, als Parella. Foto: Diverse

Samstag, 14 Uhr | Dominikaner: "LostAgaiN" versprechen harmonischen Gesang, ordentlichen Groove und rockige Gitarrenriffs. Dazu kommt die rauchige Stimme des Frontmanns. Genannt wird diese Mische Rock´n´Pop. Die Band steht damit bereits seit zwanzig Jahren auf der Bühne. Foto: Hilmar Lange

Samstag, 16 Uhr | am Syndikatplatz: Newcomer-DJ-Contest lädt alle zwischen sechs und sechzig Jahren dazu ein, eigene elektronische Sets zu mischen. Der Gewinner darf an einem der Hotspots bei Münster Mittendrin 2020 auflegen und gewinnt ein Reloop Beatpad 2. Bewerben kann sich jeder zwischen sechs und sechzig Jahren alt ist und bisher keinen Club- oder Festivalgig gespielt hat. Zur Teilnahme muss außerdem vorab ein Foto, der Künstlername und ein 15min Promoset als .mp3 an info@lampenfieber.ms gesendet werden. Einsendeschluss ist Mittwoch, der 14.8., um 18:00h. Foto: Scott Sanders

Samstag, 16 Uhr | Dominikanerkirche: "Turn A" sind vier Studenten aus Münster, die einen Mix aus Alternative, Indie und klassischem Gitarrenrock machen. Foto: Münster Mittendrin

Samtag, 16.30 Uhr | Stadthaus 1: „Soeckers“ bedeutet aufgedrehte Amps, britischer Sound und eine ordentliche Portion Melodie - und das alles auf Deutsch. Die vier Jungs aus Ahaus spielen mittlerweile seit sechs Jahren zusammen. Foto: Diverse

Samstag, 18 Uhr | am Syndikatplatz: Die Sieger des DJ Contests 2017 in der Philharmonie Essen sind in Münster. "The Droids" spielen am Samstagabend elektronische Live-Sets, Hybrid-Sets und DJ-Performances. Foto: Anna Spliethoff

Samstag, 18 Uhr | Erbdrostenhof: Das Publikum darf die Vorauswahl für "The Voice of Münsterland" treffen. Aus allen Bewerbungen werden zwei Gruppen mit maximal je sechs Teilnehmern ausgewählt, die die Vorrunde bestreiten. Wer den Tag übersteht, ist im Finale am Sonntag. Foto: Matthias Ahlke

Samstag, 18 Uhr | Dominikanerkirche: Der 27-Jährige Münsteraner Peat Miles kombiniert Pop-Instrumentales mit erfrischend eloquenten Texten im Deutschrap. Foto: Diverses

Samstag, 18.30 Uhr | Domplatz: Die "Killerpilze", aka. die selbsternannte „gefährlichste Band der Galaxie“, feiert ihr 15-jähriges Bestehen live auf dem Domplatz bei Münster Mittendrin. Online gibt es vorab bereits Tickets für 15 Euro. Foto: Diverses

Samstag, 19 Uhr | Drubbel: Die "Reisegruppe Hardrock" ist eine Drei-Mann Punk/Hardrock-Kapelle aus Münster und Dortmund. Im Zentrum der Live-Performance steht größtenteils Musik der 80er Jahre. Foto: Björn Meyer

Samstag, 20 Uhr | Dominikanerkirche: Die Geschichte von "TIL" beginnt bereits im Kindergarten, vor über 14 Jahren. Nach über 250 Schulkonzerten und Festivalgigs quer durch Europa wagt die dreiköpfige Band nun den Neustart mit deutschen Songs: selbst geschrieben und absolut ehrlich. Foto: Diverses

Samstag, 20 Uhr | Erbdrostenhof: Handgemachte Live-Musik gepaart mit großer Spielfreude und einer Mischung aus aktuellen Hits und Evergreens der Rock- und Popgeschichte - das ist die Band "Underground". Die fünf Jungs und Frontfrau Nadine Schröder wollen für Stimmung sorgen. Foto: Diverses

Samstag, 20.30 Uhr | Domplatz: Die Hip-Hopper "Fünf Sterne deluxe" aus Hamburg kommen nach Münster. Sie schreiben und produzieren ihre Songs selbst - mit Klassikern wie „Ja, Ja ... Deine Mudder!“ und „Die Leude“ haben sie die deutsche HipHop-Landschaft evolutioniert. Foto: Diverses

Samstag, 20.30 Uhr | Stadthaus eins: Im Mittelpunkt der Band "FLOOOT" steht ein junges Bläser-Trio, das gleichzeitig als Frontmänner mit gerappten Geschichten und dreistimmigem Gesang ihr eigenes Genre geschaffen hat: „Blech-Blas-Rap“. Foto: Münster Mittendrin

Samstag, 20.30 Uhr | Drubbel: Ob Status Quo, Van Halen, BAP, Westernhagen, Whitesnake - es gibt nichts, was vor "Starlight Excess" sicher ist. Die Band aus Münster feiert inzwischen internationele Erfolge, kehrt aber immer wieder gerne in ihre Heimatstadt zurück. Foto: Diverse

Samstag, 22 Uhr | Domplatz: Wer bei einem "H-Blockx"-Konzert die Augen schließt, mag kaum glauben, dass da wirklich nur ein Gitarrist auf der Bühne steht. Viele in der Region verbinden tolle Erinnerungen mit dieser Band! Die Band feiert dieses Jahr den 25. Geburtstag ihres Debüt-Albums „Time to Move“ in Münster. Foto: Diverses

Samstag, 22 Uhr | Dominikanerkirche: Die Hamburger Heavy Rock Band "Sloppy Joe’s" spielt auf den großen Bühnen des Landes und erarbeitet sich schnell den Ruf als "tolle Live-Band mit unverwechselbarem Sound und geiler Show". Das Mantra der drei Rocker: "Es wird gerockt!" Foto: Diverses

Samstag, 22 Uhr | Syndikatplatz: Tom Novy ist seit fast 20 Jahren deutscher House-DJ und Produzent. In den 90-iger Jahren begann seine musikalische Karriere. Gleich die erste Veröffentlichung, seine Single „I House U“, schoss 1995 in die Top 10 der DJ-Charts. Foto: Münster Mittendrin

Samstag, 22.30 Uhr | Stadthaus eins: Die fünf Kerle von "Blobbin' B" haben einfach gemacht, worauf sie Lust hatten - nun stehen sie bereits seit über 33 Jahren auf der Bühne. Neben einigen mehr als selten gehörten Songs der Rock’n’Roll-Geschichte, geben sie auch eigene Kompositionen zum besten. Foto: Diverses