Heinz Reinders präsentiert seine knapp 500 Romane, Science-Fiction-Thriller und Taschenbuchkrimis erstmals auf drei Tischen zwischen Spiekerhof-Brücke und Juridicum am Aaseitenweg. Und das einzige, was ihm angesichts des Dauerregens bei seiner Premiere als Freizeit-Anbieter nicht vergangenen ist, ist der Humor. „Ich habe zwar keine Literatur über Niederschläge, aber immerhin einen Lebenshilfe-Ratgeber gegen Depressionen im Angebot“, meint er angesichts der ausbleibenden Kundschaft am Sonntagmorgen beim Hobby-Bouquinistenmarkt.

Immerhin, die Standfläche wird von der Stadt nicht gewerblichen Buchhändlern kostenlos zur Verfügung gestellt, und knapp 30 Verkäufer haben sich trotz des Wetters getraut. Die vielen Bücher liegen unter durchsichtigen Schutzfolien und immer dann, wenn jemand Interesse zeigt, wird die Plane kurz abgehoben. „Kein schönes Wetter für Papier. Tupperware wäre wohl heute angebrachter“, meint Heinz Reinders.

Charlotte Seick vom städtischen Organisationsteam schaut derweil alle fünf Minuten auf ihr Smartphone und beobachtet den Regenradar der Wetter-App. „Am Nachmittag besteht ja noch eine Chance auf Trockenheit, es wäre den Händeln zu gönnen“, sagt sie. Trotzdem freut sie sich über die „tapferen Anbieter“, die ihre Stände geschützt unter Regenschirmen besetzt halten. Die Verbindung zum Stadtfest sollte viele Besucher anlocken, aber auch in der City ist der Publikumsandrang überschaubar.

Manfred Duibjohann, der regelmäßig den jährlich stattfindenden Büchermarkt besucht und dann Kinderbücher für seine Enkel sucht, lässt sich von dem Wetter nicht abhalten. Ein Lese-Schnäppchen findet sich schließlich auch bei Regen, und ohne Gedränge kann man in Ruhe aussuchen.