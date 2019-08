Zum Ausklang des Jubiläums „88 Jahre Stadtwache“ gab es am Samstag eine Sommerparty in der Gartenanlage Ronneberg und eine faustdicke Überraschung für die Mitglieder des närrischen Traditionskorps. Spieß Ingo Reismann , seit 2009 „Mutter der Kompanie“, wird neuer Prinz in Sprakel.

Seit vier Jahrzehnten sind die KIG Sprakel und die Stadtwache eng miteinander verbunden, man unterstützt sich bei den närrischen Events. Im Prinzenorden wird deshalb „Freundschaft verbindet“ stehen, so Reismann.

Er organisiert trotz des Prinzenamtes auch weiterhin den „Lumpenball“ seiner Wache in der Stadthalle Hiltrup. Mit 800 Besuchern ist der Ball inzwischen die größte Karnevalsveranstaltung in Münster. Diesmal mit dem prinzlichen „Spieß der Herzen“.