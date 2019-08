Bauarbeiten in der Martin-Luther-Schule

Münster -

Handwerker haben in den Ferien auch die Martin-Luther-Schule im Kreuzviertel fest im Griff. Auf dem Programm steht die Grundsanierung der Dusch- und Umkleideräume der Sporthalle, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. An der Außenwand sind bereits neue Abdichtungen und Wärmedämmungen angebracht.