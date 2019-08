„Münster vor Ort“ am Wochenende in Kinderhaus

Münster -

Wer in Münster auf der Suche nach architektonischen Besonderheiten ist, der kommt vermutlich nicht als Erstes auf Kinderhaus. Dabei hat der größte Stadtteil im Norden eine ganze Reihe öffentlicher und privater Bauten zu bieten, die in vielerlei Hinsicht experimentell sind. Die „Münster vor Ort-Touren am Wochenende (23. bis 25. August) geben einen guten Überblick.