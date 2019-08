Die seit Samstagabend vermisste 78-jährige Maria Theresia M. (wir berichteten) ist tot. Polizisten fanden die Seniorin am Montagabend bei intensiven Suchmaßnahmen leblos in einem Maisfeld zwischen den Stadtteilen Mariendorf und Coerde in Nordosten Münsters. Hinweise auf eine Gewalttat liegen, wie die Polizei berichtet, zurzeit nicht vor.

Die Ermittlungen dauerten an, so die Polizei weiter. Die Frau war am Samstag gegen 19 Uhr aus der Raphaelsklinik an der Loerstraße in der Innenstadt verschwunden und dort zuletzt gesehen worden. Über die näheren Umstände des Verschwindens der Seniorin macht die Polizei keine Angaben.