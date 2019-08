„SingPong“ – so nennt sich ein neues Projekt von Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf , das die Elemente Musik, Singen, Tanzen und Tischtennis auf einzigartige Weise verbindet.

Es richtet sich an Schüler des dritten bis sechsten Schuljahres und war nach der Premiere im Düsseldorfer Fußballstadion in den vergangenen Wochen in Duisburg, Xanten, Bochum-Wattenscheid und Dortmund zu erleben.

Am Donnerstag (22. August) macht „SingPong“ nun auch in Münster Station. Bei den „Bewegten Kids“, dem Ferienangebot, das die Sportjugend Münster mit Unterstützung der Turngemeinde Münster und der Stadt in der Dreifachturnhalle an der Adolph-Kolping-Schule, Lotharingerstraße 17, organisiert.

TT-Tanz und Rundlauf am Flügel

Dabei werden die Kinder von 11 bis 12 Uhr vom Trainerteam der Düsseldorfer Borussia mit Aufwärmübungen, Tischtennis-Tanz und Rundlauf auf das Event eingestimmt. Dieses findet mit Musikbegleitung von 14.30 bis 15.30 Uhr statt.

Mit Stopptanz, TT-Tanz und reichlich Rundlauf dürfte für viel Spaß und Bewegung gesorgt sein. Höhepunkt ist schließlich der Rundlauf am Flügel und der „SingPong“- Song.