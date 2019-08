Ein betrunkener E-Scooter-Fahrer musste am Donnerstagmorgen (22. August) seinen Rausch im Polizeigewahrsam ausschlafen. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Demnach fiel der 19-Jährige zum ersten Mal am Hafenplatz am Mittwochabend um 22.40 Uhr auf, als er einem 18-Jährigen ungefragt den E-Scooter wegnahm und ein paar Runden drehte. Nach einem Streit warf er den Roller in das Hafenbecken. Die hinzu gerufene Polizei stellte bei dem jungen Mann einen Atemalkoholwert von über 1,5 Promille fest, heißt es weiter.

Normales Gespräch unmöglich

Nur wenige Stunden später um 3.45 Uhr wurde der Polizei von einem Zeugen ein randalierendes Trio an der Hafenstraße gemeldet. Dieses lief auf der Fahrbahn, zerschlug Flaschen und grölte laut, teilt die Polizei mit.

Die Beamten trafen auf den zuvor bereits aufgefallenen 19-jährigen Münsteraner, diesmal in Begleitung eines 19-jährigen Altenbergers und einer 18-Jährigen aus Telgte. Ein vernünftiges Gespräch von den Beamten sei mit dem alkoholisierten Trio nicht möglich gewesen, teilt die Polizei mit.

Rausch ausschlafen

Als der Altenberger aufgrund seiner Uneinsichtigkeit in Gewahrsam genommen werden sollte, wollten sich der Münsteraner und die Frau aus Telgte augenscheinlich körperlich einmischen. Sie wurden von den Beamten ebenfalls überwältigt und schließlich auch mit zur Wache genommen, um ihren Rausch auszuschlafen.

Den 19-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Diebstahls und Sachbeschädigung. Das Trio muss mit einem Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.