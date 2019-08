Mit Piet Weber , Micha Ebeling (beide Berlin), Theresa Hahl und Florian Stein (beide Bochum) ist die Champions-League der Bühnenliteratur am Samstag (24. August) in Münster vertreten. Die erfolgreichen deutschsprachigen Slammer treten ab 20.30 Uhr an zur unterhaltsamen Performance der Dichter und Dichterinnen.

Der Wettstreit der Worte um die Gunst des Publikums ist völlig offen: Am Ende entscheiden die Zuhörerinnen und Zuhörer, wer gewinnt, heißt es in der Ankündigung. Durch die Show der Poeten begleiten die Moderatoren Andreas Weber und Andi Substanz, unterstützt von DJ AT (Trust in Wax).

Infos und Tickets

Seit 1995 hat das „Kabarett im Schlossgarten“ seinen festen Platz im städtischen Kulturkalender. Das Publikum macht es sich auf Decken und Stühlen bequem. Die künstlerische Leitung liegt bei Norbert Woestmeyer von „CommunArte". Das Hotel und Restaurant Feldmann reicht eine unterstützende Hand.

Tickets gibt in der Münster-Information im Stadthaus 1 am Syndikatplatz (Info-Hotline 02 51/4 92 - 27 14) oder online . Die Karten kosten im Vorverkauf 10, ermäßigt 8 Euro, plus Vorverkaufsgebühr. An der Abendkasse (ab 19 Uhr) 14 bzw. 12 Euro. Programm-Infos gibt es hier .