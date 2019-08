Das Straßenmagazin „Draußen!“ wird in diesem Jahre 25 Jahre alt, die Schirmherrschaft des Jubiläums hat Oberbürgermeister Markus Lewe übernommen. Der Verein möchte das gebührend feiern: Inmitten der Montgolfiade auf den Aasee-Wiesen zwischen Allwetterzoo und Mühlenhof präsentieren sich Straßenmagazin und Verein am Sonntag (25. August) mit einem bunten Programm. Beginn ist um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, der im Zeichen der sozialen Gerechtigkeit steht. Im Anschluss werden Gastredner aus Gesellschaft und Politik erwartet. Die Laudatio spricht der Schauspieler und Kabarettist Christoph Tiemann. Horst Gärtner, Ehrenvorsitzender des Vereins, erinnert an 25 Jahre „Draußen!“-Historie.

Poetry-Slammer zu Gast

Für Unterhaltung sorgen die Poetry-Slammer Stef aus Bochum, Zwergriese aus Essen und Niko Sioulis aus Bielefeld, Straßenmusikerin Silke Büscherhoff und die Band „The Dandys“. Durch das Programm führt Künstler Jens Kotalla.

Im Pavillon neben der Bühne können die Besucher mit dem „Draußen!“-Team ins Gespräch kommen und ein Tombola-Los erwerben. Die Veranstaltung der Montgolfiade endet gegen 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.