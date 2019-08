Schade, das letzte Ferienwochenende naht. Wer solche trüben Gedanken gar nicht mag und lieber noch einmal tierisch Spaß haben möchte, ist eingeladen zum Sommerfest der Tierfreunde Münster. Am Sonntag (25. August) geht es an der Kötterstraße 198 in Handorf von 11 bis 18 Uhr ganz schön bunt und fröhlich zu, heißt es in einer Pressemitteilung der Tierfreunde.

Vor allem Schatzjäger kämen auf ihre Kosten zwischen all den Ständen mit handverlesenen Angeboten. Außerdem warte ein reichhaltiger Flohmarkt-Fundus und eine Lostrommel ohne Nieten auf die Besucher. Die Tombolapreise füllten Zelte und warteten auf glückliche Gewinner, versprechen die Tierfreunde.

Einsatz rund ums Tier im Mittelpunkt

Eine Spielwiese möchte von jungen und jung gebliebenen Besuchern erobert werden. Die zahlreichen kulinarischen Angebote reichen von deftig bis süß, auch die Getränkeauswahl kann sich sehen lassen.

Bei aller Geselligkeit wird auch der Tierschutz nicht vergessen. Befreundete Organisationen und Initiativen präsentieren ihren ebenfalls ehrenamtlichen Einsatz rund ums Tier.

Galaxie-Navi auf "Handorf" gestellt

Den Star-Wars-Abgesandten habe es bei ihrem Besuch im Vorjahr so gut gefallen, dass sie ihr Galaxie-Navi wieder auf „Handorf“ gestellt hätten, um erneut dabei zu sein. Neben der „501st German Garrison“ haben sich noch zwei Disney-Damen angekündigt und einen Job übernommen: Bei Meerjungfrau Arielle und Hercules’ großer Liebe Megara gibt es die Lose. Für Schnappschüsse mit Besuchern stehen alle Kostümierten gern zur Verfügung. Die Tierfreunde freuen sich auf zahlreiche Besucher, womit ausdrücklich auch die vierbeinigen Freunde gemeint sind. Alle Infos gibt es unter: