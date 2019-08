Der Verkehr in Fahrtrichtung A 43 wird laut Pressemitteilung von Straßen.NRW Münsterland ab der Anschlussstelle B 51/Warendorfer Straße über die Warendorfer Straße in Richtung Münster geleitet.

In der Gegenrichtung Telgte/Warendorf wird der Verkehr bereits ab dem Albersloher Weg über Wolbeck umgeleitet. Die Möglichkeit bleibt, von der Autobahn kommend an der Wolbecker Straße (L 793) von der Umgehungsstraße abzufahren. Ebenfalls kann an der Wolbecker Straße in Richtung Autobahn auf die Umgehungsstraße aufgefahren werden, heißt es.

Die Sperrung der Bundesstraße ist erforderlich, damit Straßen.NRW die alte Brücke der Wolbecker Straße über die B 51 abbrechen kann.