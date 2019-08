Musterprojekt ausgemustert

Die Gesellschaft darf sich Ärzte wünschen, für die der Beruf Berufung ist – und die der großen Herausforderung dieses Berufes gewachsen sind. Das alles will der in Münster entwickelte Studierfähigkeitstest sicherstellen – wollte muss man nun sagen. Denn bis auf Weiteres wird das aufwenige, aber auch angesichts der hohen Kosten des Medizinstudiums gerechtfertigte Prozedere auf Eis gelegt. Nicht weil die höchstrichterliche Entscheidung zur Vergabe der Medizinstudienplätze ein solches Verfahren verboten hätte, sondern weil im Tauziehen der Politik in der Folge des Urteils um ein transparentes Verfahren nun eine Praxis gilt, die Verteilung der Plätze schlechter regelt als zuvor.

Und weil die Stiftung für Hochschulzulassung, die frühere ZVS es vorerst nicht schafft, Verfahren wie das münsterische software-technisch zu verarbeiten. So werden bis auf Weiteres die Anforderungen an die Persönlichkeit eines künftigen Arztes außen vor bleiben, die Abiturnote, oftmals umstrittenes Kriterium, erhält noch mehr Gewicht. Alle, die keine glatte 1,0 auf dem Zeugnis stehen haben, können, zumindest in Münster, ihre Hoffnung auf ein Medizinstudium wohl begraben. Karin Völker