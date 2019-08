GOP-Varieté-Show überträgt „Kleinen Prinzen“ in die moderne Welt „Eigentlich ist’s Leben leicht“

Eine Weltpremiere erlebt das GOP-Varieté-Theater in Münster: „Der kleine Prinz auf Station 7“ ist eine Show der Berliner Regisseure Markus Pabst und Pierre Caesar, die das Lieblingsbuch so vieler Menschen in die Gegenwart übertragen. Mit jungen Artisten haben sie das Stück in Berlin und Hannover entwickelt und einstudiert. Von Paul Nienhaus