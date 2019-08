Fahrräder abstellen im Autoparkhaus

Die knapp 1000 neuen Parkplätze im Erdgeschoss des Parkhauses am Bremer Platz können bald genutzt werden. Die städtische Tochter Westfälische Bauindustrie (WBI), Betreiberin des Parkhauses, lässt dort gerade, wie angekündigt fast 500 doppelstöckige Fahrradständer aufbauen. „Am 10. September wollen wir das Angebot starten“, kündigt Christoph Hilbert von der WBI an: Fahrradparken im Autoparkhaus ist dann erstmals in Münster möglich.

Die Fahrradabstellplätze werden aber nicht für Kurzparker zur Verfügung stehen, sondern an Dauernutzer vermietet. Die WBI hat vor allem Pendler im Blick, die täglich zum Bahnhof radeln. Wer sich für einen Stellplatz interessiert, kann auf der Internetseite ein Formular herunterladen. Sie liegen aber auch im Parkhaus aus.

Bauzaun und Flatterband

Der Fahrradbereich ist durch ein hohes Metallgitter mit Eingang abgetrennt. Die Stellplatzmieter erhalten eine Chipkarte, mit der sie die Tür öffnen können. Momentan und wohl auch künftig ist es aber auch möglich, durch die offenen Seiten in das Parkhaus einzutreten, aktuell sind sie durch einen Bauzaun und Flatterband abgesperrt. „Wir kontrollieren“, sagt Hilbert. Unberechtigt geparkte Räder würden zuerst angeschlossen, später abtransportiert.

Die Miete eines Fahrradparkplatzes kostet ab dem 10. September bis Ende des Jahres 20 Euro, künftig pro Quartal 25 Euro. Kündbar sind die Parkplätze auch immer zum Quartalsende, so Hilbert. Er ist gespannt, wie das Angebot angenommen wird. „Wir sehen vorerst nur am Bahnhof Bedarf.“