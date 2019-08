Weil es hochsommerlich bleibt und keine starken Winde prognostiziert sind, rechnet Wettkampfleiter Ben Völker mit fünf Wettfahrten. Am Samstag (24. August) und am Sonntag (25. August) sind weitere Starts jeweils ab 6 Uhr und 18.30 Uhr geplant, ein Highlight wird das Ballonglühen zum Takt der Musik am Samstag ab 21.30 Uhr auf den Wiesen am See sein.

Am dem Abend spielt die Band „Die Krönung“, es wird ein Programm für Kinder angeboten. Auch das beliebte Weinareal ist nochmals vergrößert worden. Am Sonntag findet ab 11 Uhr die Siegerehrung statt.

Foto: Helmut P. Etzkorn

Danach feiert das Straßenmagazin „draußen!“ auf der Eventbühne sein 25-jähriges Bestehen. Zur Musik der „Dandys“ werden ab 17 Uhr Ballon-Sonderformen wie etwa ein überdimensionaler Elefant aufgeblasen. Parkplätze stehen heute am Zoo ab 18 Uhr gratis zur Verfügung.