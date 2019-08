Für mehr Frauen an den Turntables

Knöpfe, Schieber, zwei platten-ähnliche Scheiben. Julia Möller ändert geschickt die Einstellung auf dem Display, setzt die Kopfhörer auf, dreht an zwei Reglern und das Lied, das aus den Boxen im Café „Spec-Ops” an der Von-Vincke-Straße ertönt, geht langsam in ein neues über. Julia Möller ist bei den sogenannten „Herstory”-Abenden (auf Deutsch: „Ihre Geschichte”) eine der weiblichen DJs, auch DJane genannt, das Konzept hat sie mit einer Freundin ins Leben gerufen.

Das Handwerk des Plattenauflegens kennenlernen

„Für unseren Geschmack gibt es zu wenige Frauen, die aktiv als DJ auf der Bühne oder an der Technik stehen”, erzählt Julia Möller. „Wir wollen dem Ungleichgewicht der Geschlechter in dieser Branche entgegenwirken.” Deswegen möchten sie Frauen bei „Herstory” die Möglichkeit geben, das Handwerk des Plattenauflegens kennenzulernen, sodass sie bei Interesse auch selbst Musik spielen können.

„ Bei ‚Herstory‘ kann jede mitmachen, man braucht dafür keine Vorerfahrung. Wir erklären gerne wie die Technik funktioniert, und dann gilt das Prinzip ‚Learning by Doing‘. Bei ‚Herstory‘ kann jede mitmachen, man braucht dafür keine Vorerfahrung. Wir erklären gerne wie die Technik funktioniert, und dann gilt das Prinzip ‚Learning by Doing‘. “ Julia Möller

„Wenn man sich vorstellt, von jetzt auf gleich einen Raum zu beschallen, kann das für einige eine große Hürde darstellen. Und wenn Interesse da ist, haben viele dann keinen Zugang zur Technik, denn die ist natürlich teuer”, weiß Julia Möller. Durch das Konzept will sie, gemeinsam mit ihrer DJ-Kollegin Britta, anderen den Zugang dazu erleichtern: „Bei ‚Herstory‘ kann jede mitmachen, man braucht dafür keine Vorerfahrung. Wir erklären gerne wie die Technik funktioniert, und dann gilt das Prinzip ‚Learning by Doing‘.”

Auf den ersten Blick sehen die „Turntables” hinter dem Tresen kompliziert aus. Auf solchen Plattentellern wurde ursprünglich Musik von Schallplatten gespielt. Bei Julia Möller funktioniert das elektronisch.

Auf den Bildschirmen wählt sie dann per Hand zwei Lieder aus, das erste wird angespielt. Mit der Technik kennt sie sich gut aus: „Der Turntable ist in mehrere Spuren aufgeteilt, auf die ich verschiedene Lieder legen kann. Eine Knopfreihe entspricht dabei einer Spur – hat man also eine verstanden, kennt man die anderen auch”, sagt sie. Die einzelnen Knöpfe haben unterschiedliche Funktionen: Man könne die Lautstärke und die Schnelligkeit des Liedes anpassen, oder mit Hilfe von Filtern den Klang beeinflussen. Das sei wichtig, um zwischen zwei Liedern sauber überzuleiten und dabei nicht aus dem Rhythmus zu kommen.

Jeden vierten Freitag im Monat

Seit Anfang 2018 findet „Herstory” im „Spec-Ops” als regelmäßiger Termin jeden vierten Freitag im Monat statt, manchmal gibt es auch zusätzliche Außentermine. Welche Musik dabei aufgelegt wird, ist nicht festgelegt. „Ich spiele gerne Lieder aus der elektronischen Wave-Richtung, bei denen viel Synthesizer zum Einsatz kommt“, erzählt Julia Möller. Ihre „Herstory-Kollegin“ lege eher Folk und schwedische Bands auf.

Das Prinzip der Gleichberechtigung gilt für die Musikauswahl. Es wird darauf geachtet, dass zumindest die Hälfte der Interpreten weiblich ist. „Anfangs wollten wir nur Musik von Frauen spielen, aber das bleibt jeder selbst überlassen”, sagt sie.

Einen Tipp für angehende DJanes hat Julia Möller noch: „Einfach mal machen, ausprobieren und keine Angst vor Fehlern haben – denn die macht jeder mal. Es ist ein tolles Gefühl, mal etwas Neues zu versuchen.” Und spätestens, wenn der erste Übergang zwischen zwei Liedern gelungen sei, komme ein richtig tolles Gefühl auf.