Bis Ende der Woche ist in den Rieselfeldern auf dem Weg Wöstebach eine Fräse zwischen der Einmündung An der Schlüppe bis zum Hof Schlüppe unterwegs. Der holprige und schmale Wöstebach-Weg, der in diesem Stück der Rieselfelder nur von Radfahrern und Fußgängern genutzt wird, ist solange nicht passierbar. Ende der Woche, so die Information der Biologischen Station, sei vorgesehen, eine neue Asphaltschicht aufzubringen.