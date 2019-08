Der Unbekannte sprach gegen 13 Uhr eine 41-Jährige an und fragte, ob er telefonieren dürfe. Hilfsbereit händigte die Münsteranerin ihm ihr iPhone SE aus. Der Täter nahm es laut Polizeibericht in die Hand und tat so, als ob er eine Nummer wählen würde. Plötzlich schwang sich der Dieb aber auf sein schwarzes Trekkingrad und flüchtete mit dem goldenen Handy in Richtung Bremer Platz.

Der Dieb ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und hat kurze blonde Haare. Hinweise unter ✆ 0251/2750.