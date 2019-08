Am Wochenende zelteten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Havixbeck in Poppenbeck. Die Ausbilder Celine Bernsjann, Christoph Bornefeld und Michael Glose bereiteten den Jungen und Mädchen ein im wahrsten Sinne des Wortes spritziges Programm. Am Samstag kamen auch die Kameraden der Einsatzabteilung mit ihren Kindern dazu.

Bei der Jugendfeuerwehr werden Kinder ab zehn Jahren – zum Beispiel durch Löschübungen oder das Üben von Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen – auf den aktiven Dienst vorbereitet, um den Nachwuchs für die Feuerwehr zu fördern.