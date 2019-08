Damit die Ausbildung gelingt

Hossain Md Alamgir gilt als hoffnungsvolles Talent. Das sagen jedenfalls einhellig sein Chef und seine Ausbildungsbegleiter beim Verein „Lernen Fördern“. Davon überzeugt sind auch die Berater bei der Arbeitsagentur und die Walter-Blüchert- Stiftung aus Gütersloh. Letztere hat dafür gesorgt, dass der junge Mann aus Bangladesch Unterstützung in der Berufsschule bekommen hat.

Mittlerweile hat der Gesetzgeber die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass junge integrationsfähige Zuwanderer wie Hossain Md Alamgir hier erfolgreich eine Ausbildung absolvieren und beruflich Fuß fassen können. Darüber ist Christian König , Geschäftsführer der Arbeitsagentur Münster-Ahlen sehr froh: „Wir haben in Münster und der Region sehr viele offene Ausbildungsstellen in allen Berufssparten.“

Mangelnde Sprachkenntnisse

Viele junge Zuwanderer bewältigten zwar die praktischen Anforderungen einer Berufsausbildung, seien aber durch noch mangelnde Sprachkenntnisse und den Unterricht in den Fächern der Berufsschule überfordert. Hier gibt es für Auszubildende generell die Möglichkeit, durch einen Nachhilfeunterricht gefördert zu werden. Für Flüchtlinge ohne unbefristetes Aufenthaltsrecht gab es dies bisher nicht. Roswitha Alich-Meyer, Beraterin der Regionaldirektion NRW der Agentur für Arbeit und ihr Kollege Jochen Will fanden die Walter-Blüchert-Stiftung, die für 67 junge Zuwanderer die Finanzierung der Hilfen zeitweise übernahm. Ingrid Kramer, Repräsentantin der Stiftung, freute sich jetzt sehr darüber, mit Hossain Md Alamgir „eines der Gesicher der Förderung persönlich kennenzulernen“.

Erst seit zwei Jahren in Deutschland

Der junge Mann ist seit zwei Jahren in Deutschland, die ersten acht Monate verbrachte er in einer Erstunterkunft im ländlichen Ostwestfalen – „ohne die Möglichkeit, etwas zu lernen“, wie er sagt. Anschließend wurde er Münster zugewiesen, hier stieg der jetzt 24-Jährige, der in seiner Heimat, wie er in recht fließendem Deutsch erzählt, zwei Jahre Buchhaltung und Finanzwissenschaften studiert hatte, in die Berufsqualifikation ein. Er absolvierte bei der Grevener Firma KfH (Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation) ein Praktikum, anschließend eine sogenannte einjährige Einstiegsqualifikation als Lagerfachkraft. Dabei besuchte er schon das Hansa-Berufskolleg in Münster und kam in den Genuss der Förderung der ausbildungsbegleitenden Hilfen.

„Er ist außergewöhnlich motiviert und talentiert“, sagt seine Betreuerin beim Verein „Lernen fördern“, Pädagogin Annika Reimann. Am 1. September beginnt nun seine reguläre Ausbildung als Fachlagerist. „Die Arbeit macht mir richtig viel Spaß, mein Chef ist sehr nett“, sagt Alamgir. Was ihm jetzt noch zum Glück fehlt, ist eine Wohnung. Zurzeit lebt er in einem Doppelzimmer in einer Flüchtlingsunterkunft – ohne Platz zum Lernen.