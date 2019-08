Die münsterischen Landwirte stellen in den vergangenen Jahren eine zunehmende Nachfrage und ein großes Interesse an regionalen Produkten fest, heißt es in einer Mitteilung des Landwirtschaftlichen Kreisverbands. Demnach gibt es im Stadtgebiet mehr als 30 konventionell wie ökologisch wirtschaftende Direktvermarkter, die für Produktvielfalt stehen: Angeboten werden Obst und Gemüse, Fleisch und Milchprodukte, Honig, Eier und vieles mehr.

Hofladen, Wochenmarkt oder Supermarkt

Das Angebot werde im Hofladen, auf dem Wochenmarkt oder im Supermarkt verkauft: „Das ist ein großer Vorteil für unsere Direktvermarkter, die daraus ihr Einkommen erwirtschaften“, sagt Susanne Schulze Bockeloh, Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Münster. Die Wertschöpfung bleibe vor Ort, der Einkauf auf dem Bauernhof sichere Familienbetriebe. „Unsere Direktvermarkter geben gern Einblicke in die Art und Weise, wie sie auf Feldern und im Stall arbeiten“, unterstreicht Susanne Schulze Bockeloh.

Gut für die Umwelt

Ein weiterer Pluspunkt des regionalen Einkaufs: Produkte aus der Region und aus heimischem Anbau kommen auch der Umwelt zugute. Mit dem Einkauf von regionalen Lebensmitteln würden Ressourcen gespart und der CO-Ausstoß verringert. Zudem gingen weniger Nährstoffe durch lange Transportwege verloren.

Der Landwirtschaftliche Kreisverband hat nun eine Information zusammengestellt, in der die Kunden alles Wissenswerte rund um Angebot und Öffnungszeiten der Direktvermarkter in Münster finden.