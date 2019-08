Die Warendorfer Straße wird in Höhe des Bahnübergangs von Samstag (31. August), 21 Uhr, bis Sonntag (1. September), 18 Uhr, für Fahrzeuge, die stadteinwärts fahren, gesperrt. Im Auftrag der Deutschen Bahn müssen an dem Übergang Arbeiten vorgenommen werden, heißt es in Mitteilungen von Stadt und Stadtwerken.

Fußgänger und Radfahrer sind von der Sperrung nicht betroffen. Für Autos werden großräumig Umleitungen ausgeschildert. Der Busverkehr wird stadteinwärts über Emsstraße / Weserstraße / Schifffahrter Damm umgeleitet. Während des Zeitraums der Sperrung fahren die Linien 10, N83, R11, R13 und N2 eine Umleitung an der Warendorfer Straße. Betroffen davon sind nur Fahrten in Richtung Hauptbahnhof. Busse in Richtung Handorf und Telgte fahren wie gewohnt.

Nicht angefahren wird die Haltestelle Danziger Freiheit in Richtung Hauptbahnhof. Die Stadtwerke empfehlen als Ersatzhaltestellen Albertstraße. Die Linie 2 kann die Haltestelle Danziger Freiheit wie gewohnt nutzen.