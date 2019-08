Der Waldfriedhof Lauheide, der zwischen Handorf und Telgte in einem Naherholungsgebiet direkt an der Ems liegt, ist ein einzigartiger Landschaftsgarten mit einer großen Vielfalt an Pflanzen und Tieren. Diese Artenvielfalt zu bewahren, ist ein zentrales Anliegen der Friedhofsverwaltung der Stadt Münster, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. Erreicht werden könne das Ziel nur, wenn die einheimischen Pflanzen nicht durch sich rasant ausbreitende Gewächse von ihren natürlichen Standorten verdrängt würden.

Feuchte Standorte bevorzugt

Besonders rasant wächst das Indische Springkraut (Impatiens glandulifera), das nicht zuletzt von ahnungslosen Blumenfreunden seiner hübschen Blüten wegen verbreitet wird. Es wächst besonders gerne an feuchten Standorten, wo es seinem schlechten Ruf als invasiver Neophyt alle Ehre macht. Zu seinen Gunsten lässt sich anführen, dass es als Bienenweide viel zu bieten hat.

Handarbeit notwendig

Um die Verbreitung des Springkrauts einzudämmen, ist demnach im Bereich der Baumurnengräber Handarbeit notwendig, denn mit Fahrzeugen und schweren Gerätschaften könne dort nicht gearbeitet werden. Noch bis Ende August sind Katrin Lange und Aylin Denkler, die ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) bei der Stadt absolvieren, für die Artenvielfalt auf Lauheide im Einsatz.

Baumurnengräber sind pflegefreie Grabstätten, an denen Urnen in den Wurzelbereichen besonders schöner Einzelbäume in die Erde eingesetzt werden. Der Waldfriedhof Lauheide bietet als einziger Friedhof in Münster Baumurnengräber an.