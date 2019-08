600 Elektroroller sind aktuell in Münster unterwegs, Hunderte dürften in nächster Zeit hinzukommen, denn weitere Verleihfirmen stehen in den Startlöchern. Auch wenn das große Chaos bislang ausblieb, wollen Polizei und Stadt den Kampf gegen Auswüchse intensivieren. So will die Polizei gezielt kontrollieren, ob Rollerfahrer Alkohol getrunken haben.