Jährlich misst das ÖPNV-Kundenbarometer die Zufriedenheit der Nutzer mit dem Nahverkehr in Deutschland. Der Busverkehr in Münster hat wieder mit „sehr gut“ abgeschnitten, wie die Stadtwerke berichten. An der Befragung beteiligt haben sich 40 Verkehrsunternehmen und -verbünde, zudem hat das renommierte Institut Kantar ÖPNV-Nutzer bundesweit befragt.

„Unsere Fahrgäste bescheinigen uns erneut sehr gute Leistungen, darüber freuen wir uns“, erklärt Reinhard Schulte , Leiter des Nahverkehrsmanagements der Stadtwerke. „Gleichwohl sehen wir, dass anderswo mehr passiert als in Münster: In der Rangfolge der Verkehrsunternehmen liegen wir nach Platz eins im letzten Jahr nun auf Platz vier.“ 81 Prozent der befragten Fahrgäste würden die Fahrt mit den Stadtbussen in Münster weiterempfehlen.

Positive und negative Bewertungen

Besonders positiv bewerten die Fahrgäste in Münster die Freundlichkeit des Personals und die Aktivitäten zur Umweltschonung. In diesen Merkmalen liegen die Stadtwerke auf Platz eins und drei. „Diese Auszeichnung geht an unsere 350 Fahrerinnen und Fahrer, die Prüfdienste sowie alle Servicemitarbeiter, die tagtäglich dafür Sorge tragen, dass die Fahrgäste zuverlässig und sicher von A nach B kommen“, erklärt Betriebsleiter Eckhard Schläfke.

Auch die Bewertung für das 90-Minuten-Ticket, mit dem inzwischen über 65 000 Münsteraner unterwegs sind, ist bundesweit Spitze. Großes Augenmerk legen die Stadtwerke aber auch auf Bereiche, in denen sie weniger gut abgeschnitten haben. Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird zwar im bundesweiten Vergleich mit dem vierten Platz honoriert, aber trotzdem eher schlecht bewertet. Auch die Fahrzeiten empfinden die Fahrgäste wie bereits in den Vorjahren als zu lang. Aufgrund der zunehmenden Staus in Münster verlängern sich diese immer mehr.