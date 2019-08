Wenn Christoph Strässer im Medienfokus ist, dann in jüngster Zeit zumeist in seiner Funktion als Präsident von Preußen Münster . Auch darauf wies Robert von Olberg, Münsters SPD-Vorsitzender, in seiner Begrüßungs-Laudatio hin. So wirkte es denn fast wie ein bewusster Kontrapunkt, dass Christoph Strässer am Mittwochabend seine Ernennungsurkunde zum Ehrenvorsitzenden der SPD Münster erhielt: Strässer ist eben nicht nur „Preuße“, sondern vor allem Sozialdemokrat.

Rolf Mützenich kam als Gastlaudator

Auf der Dachterrasse des „Hier und Jetzt“ am Aasee hatten sich viele bekannte Parteifreunde Strässers versammelt. Gastlaudator war Rolf Mützenich, kommissarischer Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion und Weggenosse Strässers. Außerdem sprach Dr. Britta Obszerninks, Stadträtin in Hamm, die Strässer in den 90er Jahren als Juso-Vertreterin im Unterbezirkvorstand kennenlernte. Am Ende sprach der Geehrte selbst.

„ So kennen wir ihn. So kennen wir ihn. “ Robert von Olberg, Vorsitzender der SPD Münster

Mit Ehrungen indes scheint es der meist zurückhaltend wirkende Politiker nicht so zu haben. Als er sich 2016 entschloss, nicht wieder für den Bundestag zu kandidieren, habe er auf „verfrühte Lobhudeleien“ verzichten wollen. „So kennen wir ihn“, lächelte Robert von Olberg – um sogleich auf Strässers Verdienste zu verweisen, auf seine „Herzensthemen“ Menschenrechte und humanitäre Hilfe. 14 Jahre habe er den Unterbezirk geführt, von 2002 bis 2017 sei er Bundestagsabgeordneter gewesen, wobei es ihm als einzigem SPDler aus Münster gelungen sei, zwei Mal das Direktmandat zu erringen. Auch als Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung habe Strässer eine herausgehobene Position wahrgenommen.

„ Ihr schmückt heute Christoph – aber eigentlich schmückt er euch. Ihr schmückt heute Christoph – aber eigentlich schmückt er euch. “ Rolf Mützenich, kommissarischer Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion

„Ihr schmückt heute Christoph – aber eigentlich schmückt er euch“, resümierte Rolf Mützenich, den Strässer sich als Gastredner gewünscht hatte. Immerhin hatten beide zugleich 2002 im Bundestag angefangen. Beide hatten sich unmittelbar danach gegen den Irak-Krieg ausgesprochen. „Christoph kommt aus einer Stadt, für die der Begriff Frieden ein Lebenselement ist.“

Sorge wegen Zustands der Partei

Strässer selbst blickte bei aller Freude des Anlasses am Ende etwas besorgt auf den jetzigen Zustand seiner Partei. Er mahnte innerparteiliche Solidarität an, lobte Umweltministerin Svenja Schulze und betonte, dass die SPD auch und gerade in der Außenpolitik stets Erfolge erzielt habe.