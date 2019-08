Das wegen seiner Nähe zur Hisbollah vom Verfassungsschutz beobachtete Imam-Mahdi-Zentrum an der Hünenburg in Hiltrup macht erneut negative Schlagzeilen: Im Internet kursiert ein Youtube-Video, das einen Arabisch sprechenden Redner zeigt, der sich dort zum Terrorismus bekennen soll. „Wir werden als Terroristen beschuldigt, und wir sind stolz auf Terrorismus“, heißt es in der eng­lischen Übersetzung durch das „Middle East Media Research Institute“. Demnach wurde das Video am 25. Dezember 2018 in Münster aufgenommen. Zuerst hatte die „Jerusalem Post“ berichtet.