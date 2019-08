Vorwurf des schweren sexuellen Missbrauchs an Kindern: Hauptangeklagter gesteht

Prozessauftakt am Landgericht

Münster -

Von Björn Meyer

Der Andrang war groß, doch der Prozess gegen drei Männer, denen schwerer sexueller Missbrauch an Kindern zur Last gelegt wird, fand zu großen Teilen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Einer gestand, zwei bestritten die ihnen zur Last gelegten Taten.