Der kalendarische Herbstbeginn ist am 23. September – für die Meteorologen startet der Herbst bereits an diesem Sonntag. Damit geht für die Wetterforscher ein Sommer zu Ende, wie ihn Deutschland – und Münster – selten zuvor erlebt haben. Am 25. Juli war es in Münster so heiß wie nie zuvor seit Beginn regelmäßiger Wetteraufzeichnungen im 19. Jahrhundert.