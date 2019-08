Mit der neuen Einrichtung in Pavillonbauweise werden 30 weitere Plätze zur Verfügung stehen – 20 für Mädchen und Jungen ab zwei Jahren und zehn für Kinder im Alter von null bis drei Jahren. Über den Kita-Navigator können Eltern ihr Kind zentral vormerken lassen.

Die Kita entsteht auf dem Gelände der Schule an der Beckstraße. Träger sind die „Little Giants“, die in Münster bereits fünf weitere Einrichtungen betreiben. Der Aufbau der stadteigenen Pavillons durch das Amt für Immobilienmanagement ist bereits abgeschlossen.

Weitere Plätze in Planung

Bis in den Herbst schließen sich der Innenausbau und Arbeiten am Spielgelände an. Ab November wird der Kita-Träger für Möbel und Spielsachen sorgen. Dann können die Steppkes die Einrichtung in Besitz nehmen.

Allein zum aktuellen Kita-Jahr hat die Stadt 460 neue Plätze in Kitas und in der Tagespflege geschaffen. Weitere Kita-Projekte im Frühjahr 2020 mit 120 Plätzen sind in Planung.