Pro: Zeit zu handeln Der Amazonas brennt. Der Permafrost taut auf. Die Gletscher schmelzen. Und in Münster ist es so heiß wie nie zuvor. Immer schneller schreitet der Klimawandel voran, immer geringer wird der Spielraum für Kompromisse. Die Forderungen von „Fridays for Future“ spiegeln die aktuelle Situation rund um den Globus wider.