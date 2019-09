Am Ende geht es ganz schnell: Ludger Davids holt um 18.50 Uhr mit dem 226. Schuss den wackeligen Rest des Holzvogels von der Stange und ist neuer Stadtschützenkönig. Der 49-jährige Verwaltungsangestellte und aktuelle König der Schützenbruderschaft St. Hubertus Pötterhoek ist „mächtig stolz, erster Stadtschützenkönig in der über 160-jährigen Geschichte der Bruderschaft sein zu dürfen“. Als Königin nimmt er natürlich seine Frau Eva-Marie auf den Thron.

Um 18.30 Uhr waren noch alle 32 Königinnen und Könige im Rennen um den begehrten Titel, dann kommen Frank Niehues und Kerstin Möller. An der Halteschraube vor dem Kugelfang hängt nur noch ein kleiner Holzscheit und der gerät nach den beiden Fangschüssen mächtig ins Trudeln. Davids erledigt dann den Rest und wird von seinen Schützenbrüdern frenetisch gefeiert. Die Krone sichert sich Winfried Kramer (Schützenbruderschaft Vinzenz Dorbaum), den Apfel holt sich Ludger Davids und das Zepter schießt Heiner Balshüsemann (Mauritz-Erpho) ab.

Am Morgen vor dem Vogelschießen nimmt Oberbürgermeister Markus Lewe die Parade von 1300 Schützen auf dem Prinzipalmarkt ab, 14 Blaskapellen und Spielmannszüge sind dabei. Erstmals beteiligen sich sieben Vereine mit 27 Aktiven am gemeinsamen Fahnenschlag vor dem Schloss. „Ist toll angekommen, wird 2020 wiederholt“, so Thomas Leugner, Präsident des Verbandes der Schützenvereine und Schützenbruderschaften in Münster.

Am Samstagabend feiern die Schützen trotz 40 Grad im Zelt eine rauschende Ballnacht mit der Kapelle „Fernando“. Besonders geehrt wird Peter Finger (76), der seit 35 Jahren aktiv ist.

Neue Stadtjungschützenkönigin ist von der Schützenbruderschaft Heilig Geist Michéle Pfeifer (Prinz Daniel Kocfelda), Stadtkinderkönig ist Henri Schwenken (7) von der Schützenbruderschaft St. Hubertus Pötterhoek, der Schwester Lotta zur Königin nimmt.

Neuer Stadtschützenkaiser wird mit dem 87. Schuss Markus Saalmann (Bürgerschützen Sudmühle). Er regiert nun für drei Jahre als Kaiser und ist Nachfolger von Günter Therling, der fünf Jahre regierte.