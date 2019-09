Während des Gottesdienstes konnte Matthias Haudel eine Glückwunsch-Urkunde der Präses der Evangelischen Kirchen von Westfalen, Annette Kurschus, überreichen. Unter der Bitte um Gottes Beistand für den weiteren Lebensweg wurde dem Paar der Segen zugesprochen.

Der Architekt Otto Haudel und die Erzieherin Adelheid, geborene Herzig, sind beide 1927 im hessischen Wildeck-Bosserode geboren. Dort lernten sich die heute 92-Jährigen bereits als Kinder kennen und heirateten 1954 in der lutherischen Kirche zu Bosserode. Ihr damaliger Trauspruch, der Aufruf des Apostels Paulus „Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke“ aus dem Epheserbrief (6,10), stand auch im Mittelpunkt des Jubiläumsgottesdienstes.

Die beiden Söhne des Jubelpaares, Matthias und Reinhard, wurden ebenfalls in Bosserode geboren. Der ältere, Matthias, ist heute Theologe in Münster, der jüngere, Reinhard, Architekt in Dortmund. Einige Jahre nach der Geburt der Söhne zog die Familie nach Werdohl im Sauerland, wo Otto Haudel als Architekt eine Kirche im Ortsteil Eveking baute. Beruflich verschlug es die Familie danach nach Dortmund, wo Otto für die Oberpostdirektion die Fernsehumsetzer beziehungs weise Fernsehtürme im Sauer land errichtete. Es folgten Soest und schließlich vor über 13 Jahren Gremmendorf.

Tro tz einiger mit dem hohen Alter verbundenen körperlichen Schwächen hofft das Jubelpaar, dort noch weitere gemeinsame Jahre geschenkt zu bekommen.